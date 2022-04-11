В Росавиации сообщили, что включение авиакомпаний РФ в «черный список» ЕС не повлияет на безопасность полетов

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В Росавиации заявили, что решение Европейской комиссии о включении российских авиакомпаний в так называемый «черный список» ЕС не повлияет на безопасность полетов отечественных перевозчиков. Также в ведомстве добавили, что данное решение Евросоюза свидетельствует о продолжении проводимой политики односторонних недружественных мер, нарушающих положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей, и лишь подтверждает дальнейшее стремление Европы усиливать «авиационную блокаду» России.

«Решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в так называемый «черный список» ЕС свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушению положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии. До этого Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты России до 13 апреля. Данные ограничения действуют с начала спецоперации, с 24 февраля.