Хозяйка напавшей на ребенка в Мытищах обезьяны рассказала, будут ли усыплять животное

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Обезьяна, которая укусила двухлетнюю девочку в подмосковных Мытищах, в настоящее время находится на карантине, усыплять питомца пока не планируют. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказала хозяйка животного Надежда Розенблюм.

Как утверждается, в настоящий момент ее основной задачей является помощь пострадавшей девочке. Женщина заявила, что обещает полностью материально обеспечить лечение и реабилитацию ребенка. Девочка еще находится в медицинском учреждении, по словам медиков, у нее удовлетворительное состояние.

На прошлой неделе СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По данным следствия, должностные лица не приняли необходимые меры для того, чтобы проверить условия содержания диких животных в частном зоопарке в деревне Терпигорьево.