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СК завел уголовное дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Елизавета Потейчук
08:51 22.07.2022
Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас осуществляются допросы, а также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
СК завел уголовное дело после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в подмосковных Мытищах. Примат сбежал из частного зоопарка и перебрался на соседний участок. Впоследствии обезьяна набросилась на ребенка, в результате чего девочка получила рваные раны.

«По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, организованном местной жительницей в д. Терпигорьево Мытищинского городского округа на территории частного земельного участка», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СК добавили, что следователи провели осмотр места происшествия, сейчас осуществляются допросы, а также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.

Напомним, девочку, на которую в Мытищах напала обезьяна, успешно прооперировали. Пострадавшая потеряла много крови, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с рваными ранами и переломами, однако теперь, после операции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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