Двухлетняя девочка попала в больницу после нападения обезьяны в Мытищах

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В подмосковных Мытищах обезьяна сбежала из частного зоопарка и напала на двухлетнюю девочку. В результате нападения ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Владелец животного установлен. В деле разбираются правоохранительные органы. Девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. Семья приехала из Харькова. Пока не понятно, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке. Мы будем добиваться ответственности хозяина обезьяны за нанесенный ущерб здоровью малышки, в том числе компенсации. Будем этим заниматься. Очень надеюсь, что девчушка в скором времени поправится. Наверное, будем поднимать вопрос вообще о существовании частных зоопарков и ответственности о содержании диких животных», - заявила Мишонова.

Ранее, 27 апреля овчарка насмерть загрызла 12-летнюю Полину Куникову, которая приехала с мамой в Сочи для участия в турнире по шахматам. Прокуратура Лазаревского района организовала по данному факту проверку. В Следственном комитете отметили, что хозяин собаки содержал животное вне вольера, без средств обеспечения безопасности.