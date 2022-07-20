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Путин прокомментировал задержку Канадой турбины «Северного потока»

Алексей Курильченко
15:26 20.07.2022
По словам президента, задержка в поставке турбины связана с попыткой Канады самостоятельной выйти на европейский энергетический рынок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин отреагировал на задержку в возврате России турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Российский лидер заявил, что это не может быть политическим решением и оно никак не связано с проведением Россией спецоперации на Украине.

«Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация на Донбассе. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», - заявил Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, 17 июля турбину отправили из Канады в Германию. Планировалось, что к 24 июля машина должна быть в России. Затем компания «Газпром» сообщила, что так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

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