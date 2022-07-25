По словам представителя Кремля, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбину для «Северного потока» установят после завершения всех формальностей. По словам представителя Кремля, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически.

«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно», - сказал Песков журналистам.

Несколькими днями ранее представитель Кремля заявил, что упреки в адрес Москвы насчет трудностей с доставкой турбины для газопровода «Северный поток» безосновательны. По словам Пескова, российская сторона не получила ни юридической, ни технологической документации по турбине.

В понедельник, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что Siemens направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание и транспортировку турбины для «Северного потока».