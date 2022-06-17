Украина оспорит решение о переносе «Евровидения» в 2023 году

Ранее Европейский вещательный союз заявил о том, что страна не сможет принять у себя конкурс в следующем году.

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Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна не согласна с решением организаторов «Евровидения» о переносе конкурса в 2023 году. Украинская сторона потребовала дополнительных переговоров.

«Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров о проведении "Евровидения"», - сказано в сообщении в Telegram-канале министра.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украина, победитель «Евровидения-2022», не сможет принять у себя конкурс в следующем году. К такому выводу пришли специалисты после анализа сложившейся ситуации на территории страны. Отмечалось, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении конкурса в 2023 году с Великобританией, представитель которой занял второе место.

Напомним, вокальный конкурс «Евровидение-2022» прошел в итальянском Турине. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в зрительском голосовании, получив 631 голос.