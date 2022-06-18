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Джонсон заявил, что «Евровидение-2023» должно пройти на Украине

Виктория Ивашечкина
14:54 18.06.2022
Ранее организаторы музыкального конкурса заявили, что следующим местом проведения шоу может стать Великобритания из-за ситуации на украинской территории.
Джонсон заявил, что «Евровидение-2023» должно пройти на Украине
© Фото: Nderim Kaceli, KeystonePressAgency, globallookpress
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, «Евровидение» в 2023 году должно состояться на Украине, несмотря на заявление организаторов.

Напомним, несколькими днями ранее появилась информация о том, что в связи с ситуацией в стране Украина не сможет принять музыкальный конкурс. Организаторы «Евровидения» заявили, что в ближайшее время начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании. 

«Украинцы выиграли музыкальный конкурс. Я знаю, что у нас было фантастическое выступление, я знаю, что мы заняли второе место. Но факт в том, что они победили и они заслуживают этого. Я верю, что могут провести его», - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News

Политик также подчеркнул, что сейчас Киев выглядит «намного оживленнее», чем ранее.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2022» прошел в итальянском Турине. Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в зрительском голосовании, получив 631 голос.

Накануне глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна не согласна с решением организаторов «Евровидения» о переносе конкурса в 2023 году. Украинская сторона потребовала дополнительных переговоров.

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