Суд приговорил к 13 годам колонии юношу, устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове
Суд приговорил 18-летнего Владислава Струженкова к 13 годам колонии строгого режима за попытку массового убийства учеников и преподавателей в православной гимназии в подмосковном Серпухове.
«Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 167, ст. 222.1 и 222.3 УК РФ и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы», - зачитал текст приговора судья, передает ТАСС.
Также суд назначил юноше штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы на срок один год.
Напомним, взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове произошел утром 13 декабря прошлого года. Струженков, по данным следствия, попытался совершить суицид, приведя в действие взрывное устройство. В результате пострадало более десяти человек. Сам юноша получил множественные ранения и лишился ноги.
Позже, по словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, Владислав Струженков признал свою вину в преступлении. Юноша находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа. В январе 2022 года Басманный суд Москвы до 31 марта заключил под стражу Струженкова.