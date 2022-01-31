Суд заключил под стражу обвиняемого в совершении взрыва в монастыре в Серпухове

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения юноше, обвиняемому в совершении взрыва на территории православной гимназии в Серпухове. Он будет заключен под стражу до 31 марта.

«Басманным районным судом города Москвы 31 января 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ до 31 марта 2022 года», - сообщают «Московские суды общей юрисдикции».

Напомним, что незадолго до этого Следственный комитет России попросил арестовать обвиняемого в подрыве самодельного взрывного устройства. Также 18-летний юноша признал вину в совершении преступления, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что он находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа.