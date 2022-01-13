Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал свою вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове 18-летний Владислав Струженков признал свою вину в преступлении. Юноша находился под влиянием деструктивных течений из-за рубежа, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений», - сказал он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин добавил, что выпускнику гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства. Струженков привел в гимназии в действие самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов, пояснил он. По словам главы СК, сейчас выясняются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове произошел утром 13 декабря. Струженков, по данным следствия, попытался совершить суицид, приведя в действие взрывное устройство. В результате пострадало более десяти человек. Сам юноша получил множественные ранения и лишился ноги.