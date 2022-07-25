Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам

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Финляндия не планирует самостоятельно вводить ограничения на выдачу российским гражданам шенгенских виз. Страна намерена следовать поддержке общей санкционной политики Евросоюза, поэтому данный вопрос должен решаться на уровне ЕС. Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

«Линия Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Данный вопрос должен решаться на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения», - сказала чиновница в интервью газете Ilta-Sanomat.

Напомним, недавно в Чехии призвали Евросоюз к пересмотру своих отношений с Россией. Страна настаивает на том, что в ближайшее десятилетие взаимоотношения с российской стороной будут не самыми легкими. С таким заявлением выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее сообщалось, что Чехия запрещает выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. В качестве основной цели указывается оказание давления на Москву и Минск для завершения спецоперации на Украине.