Чехия призвала Евросоюз пересмотреть визовые соглашения с Россией

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В Чехии призвали Евросоюз к пересмотру своих отношений с Россией. Страна настаивает на том, что в ближайшее десятилетие взаимоотношения с российской стороной будут не самыми легкими. С таким заявлением выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

В настоящее время Чехия председательствует в ЕС. Накануне состоялась неформальная встреча глав МИД стран Европейского союза.

«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержал нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными», - приводит слова главы МИД Чехии РИА Новости.

Липавский призвал Евросоюз «уметь защищаться». И в качестве примера предложил пересмотреть некоторые соглашения с Россией.

«Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», - заявил глава МИД Чехии.

Ранее сообщалось, что Чехия запрещает выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. В качестве основной цели указывается оказание давления на Москву и Минск для завершения спецоперации на Украине. Вместе с тем указаны и личные интересы безопасности Чехии.