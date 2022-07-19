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Чехия призвала Евросоюз пересмотреть визовые соглашения с Россией

Марина Крижановская
01:29 19.07.2022
Глава МИД Чехии призвал Европу «уметь защищаться», предлагая заново рассмотреть некоторые соглашения с Россией.
Чехия призвала Евросоюз пересмотреть визовые соглашения с Россией
© Фото: Vuk Valcic Keystone Press Agency Globallookpress
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В Чехии призвали Евросоюз к пересмотру своих отношений с Россией. Страна настаивает на том, что в ближайшее десятилетие взаимоотношения с российской стороной будут не самыми легкими. С таким заявлением выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

В настоящее время Чехия председательствует в ЕС. Накануне состоялась неформальная встреча глав МИД стран Европейского союза.

«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержал нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией, как минимум, в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными», - приводит слова главы МИД Чехии РИА Новости.

Липавский призвал Евросоюз «уметь защищаться». И в качестве примера предложил пересмотреть некоторые соглашения с Россией.

«Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например в вопросе виз», - заявил глава МИД Чехии.

Ранее сообщалось, что Чехия запрещает выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. В качестве основной цели указывается оказание давления на Москву и Минск для завершения спецоперации на Украине. Вместе с тем указаны и личные интересы безопасности Чехии.

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