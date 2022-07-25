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«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года

Виктория Ивашечкина
07:58 25.07.2022
Также утверждается, что из-за проблем с документацией турбина пропустила паром, который ушел из ФРГ в Хельсинки 23 июля.
«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года
© Фото: Газпром
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Siemens направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание и транспортировку турбины для «Северного потока». Об этом информирует «Коммерсантъ».

«Siemens Energy направила экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции "Портовая"», - пишет издание.

По данным СМИ, теперь «Газпром» должен изменить базис доставки машины с Монреаля на конечный пункт в РФ, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию. При этом утверждается, что из-за проблем с документацией турбина пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля.

Напомним, ранее «Газпром» официально обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая». О решении Канады вернуть газовую турбину стало известно в начале июня. Она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале и возвращать ее отказывались из-за антироссийских санкций.

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