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Песков назвал безосновательными упреки в адрес РФ в сложностях с ввозом турбины для «Северного потока»

Елизавета Потейчук
12:53 22.07.2022
Российская сторона не получила ни юридической, ни технологической документации по турбине, отметил официальный представитель Кремля.
Песков назвал безосновательными упреки в адрес РФ в сложностях с ввозом турбины для «Северного потока»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упреки в адрес Москвы насчет трудностей с доставкой турбины для газопровода «Северный поток» безосновательны. Официальный представитель Кремля напомнил, что российская сторона не получила ни юридической, ни технологической документации по турбине.

«Здесь любые упреки, они абсолютно безосновательны, в данном случае это какие-то неправильные источники», - отметил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин отреагировал на задержку в возврате России турбины Siemens для газопровода «Северный поток». По его словам, задержка в поставке турбины связана с попыткой Канады самостоятельно выйти на европейский энергетический рынок.

Турбину отправили из Канады в Германию 17 июля. Планировалось, что к 24 июля машина должна быть в России. Затем компания «Газпром» сообщила, что так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

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