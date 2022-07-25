В МО РФ заявили об уничтожении перевалочной базы с боеприпасами к HIMARS и М777

В российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Херсонскую область.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские военные уничтожили под поселком Богдановцы перевалочную базу с боеприпасами к американским РСЗО HIMARS и снарядами к буксируемым гаубицам М777. Об этом сообщил на брифинге 25 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ежедневной сводке говорится об обнаружении в Днепровском лимане украинских десантных катеров с диверсантами, которые собирались высадиться в Херсонской области. По словам представителя оборонного ведомства, российские военные уничтожили два десантных катера противника с находившимися на них диверсантами.

Конашенков также рассказал об ударе ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке. В результате погибли более 100 украинских военных, среди них националисты и иностранцы, принимающие участие в боевых действиях на стороне официального Киева.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры стрельбы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации на Украине по позициям ВСУ. Координаты бойцы получают с помощью беспилотников, после чего ведут огонь реактивными снарядами по противнику.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов