Круглосуточный контроль: кадры работы ЗРК С-300 в ходе спецоперации

Целями комплекса являются стоящие на вооружении ВСУ устаревшие советские ракеты «Точка-У» с кассетной частью и напичканные тротилом или гексогеном, гвоздями и подшипниками для увеличения числа жертв, а также самодельные беспилотники-камикадзе.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В радиусе трехсот километров зенитно-ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил РФ в круглосуточном режиме контролирует обстановку в небе. Его цели - стоящие на вооружении ВСУ устаревшие советские ракеты «Точка-У» с кассетной частью и напичканные тротилом или гексогеном, гвоздями и подшипниками для увеличения числа жертв, а также самодельные беспилотники-камикадзе.

Боевая эффективность российских зенитчиков почти стопроцентная, именно поэтому С-300 является одной из самых желанных целей для ВСУ. В связи с этим расчет меняет позиции по несколько раз в сутки. Тактика себя оправдывает - несмотря на все усилия украинских военных, им так и не удалось уничтожить ни одного российского комплекса С-300.

Мониторинг воздушного пространства в районе передан соседнему дивизиону. Зенитчики переводят станцию наведения «трехсотки» из боевого положения в походное. Перемещаться приходится на несколько километров. Маршруты и позиции не повторяются. Станция наведения ракет должна прибыть в новый квадрат раньше пусковых установок, развернуться и начать работу.

В случае воздушной угрозы необходимо незамедлительно передать координаты «соседям» - они уничтожат цель. Тем временем «трубы» успевают перегруппироваться, расчеты занимаются маскировкой.

С-300 - единый организм. Пусковые установки - его кулаки, системы наведения - глаза. А мобильный передвижной командный пункт - мозг и нервная система, которые координируют действия машин и расчетов. Поэтому результативные пуски здесь принято считать общей заслугой.

У расчета этой установки своя система статистики результативности работы. На корпус одной из машин нанесены звезды разного цвета. Розовые - пораженные ракеты-мишени в ходе учений, которые были настреляны за два года. А красные - это уже цели, пораженные в ходе боев.

За время проведения спецоперации сбили несколько «Байрактаров», рассказывает командир дивизиона Дмитрий. Эти дроны часто движутся с малой скоростью, иногда вообще зависают в воздухе, меняют траекторию полета, они выполнены из композитных материалов. Но системы обнаружения их видят. Более того, по характерным уловкам украинских операторов легче понять, кто летит к позициям российских войск. Уничтожить довелось и реактивный разведывательный беспилотник времен СССР «Стриж».

«Обнаружили своими средствами разведки. Непосредственно многоканальной станцией наведения ракет на удалении 80 километров. Цель поднималась. Поднималась ориентировочно со скоростью до 500 метров в секунду», - рассказал командир дивизиона ЗРК С-300 Дмитрий.

«Стрижа» уничтожили одной ракетой. Он, как говорят зенитчики, вообще цель как из учебника. Летит очень быстро, может разгоняться до сверхзвука, по понятной траектории - как раз под задачи ЗРК. Украинские военные навешивают на них самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Расчеты С-300 это знают. И понимают - права на ошибку у них нет. Камикадзе должен быть сбит до того, как начнет снижаться.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за все время спецоперации, которую проводят на Украине ВС РФ, а также силы Народных милиций ЛНР и ДНР, украинские войска потеряли 1 589 беспилотников. Кроме того, с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 144 вертолета, 357 ЗРК, 4 141 танк и другие бронемашины, 762 боевые машины РСЗО, 3 176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 453 единицы специальной военной автомобильной техники.