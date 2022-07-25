МО РФ: уничтожены украинские диверсанты, пытавшиеся проникнуть в Херсонскую область

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские военные в акватории Днепровского лимана обнаружили украинских диверсантов. Последние пытались с быстроходных десантных катеров высадиться на территорию Херсонской области. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В результате пресечения проникновения диверсантов два десантных катера ВМС Украины были уничтожены. Все находившиеся на борту погибли.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Петербурга, планировавшего вступить в вооруженные формирования Украины для участия в боевых действиях. Мужчина прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

Ранее российские контрразведчики обнаружили на территории Ростовской области уроженца ЛНР, имевшего связь со спецслужбами Украины. Он принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе с 2017 по 2018 год, а затем был завербован спецслужбами Украины.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов