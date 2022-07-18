ФСБ сообщила об агенте из ЛНР, собиравшем данные в Ростовской области

Выполнить задание в пользу Украины он не успел.

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Российские контрразведчики обнаружили на территории Ростовской области уроженца ЛНР, имевшего связь со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в пресс-центре управления ФСБ.

«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», - передает РИА Новости их сообщение.

Согласно их данным, уроженец Луганской области пересек границу через пункт пропуска «Чертково». При проверке информации была установлена связь мужчины с украинскими спецслужбами.

Также ФСБ сообщает, что мужчина ранее принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе с 2017 по 2018 год, затем был завербован спецслужбами Украины. Он добывал информацию социально-политического и военного характера на территории ДНР и ЛНР.

В спецслужбе подчеркивают, что он не успел выполнить свое задание.

Ранее в ЛНР сообщили об установлении контроля над городом Северск.