ФСБ задержала в Крыму планировавшего диверсии на Украине жителя Петербурга

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.

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Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма жителя Петербурга, который планировал вступить в вооруженные формирования Украины для участия в боевых действиях. В ведомстве добавили, что мужчина прошел ускоренный курс обучения по медицинской, тактической и огневой подготовке.

«На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании.

Ранее российские контрразведчики обнаружили на территории Ростовской области уроженца ЛНР, имевшего связь со спецслужбами Украины. Также ФСБ сообщало, что мужчина ранее принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе с 2017 по 2018 год, затем был завербован спецслужбами Украины.