Кремль: удар по военной инфраструктуре в Одессе не влияет на процесс отгрузки украинского зерна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что удары ВС РФ не затрагивают инфраструктуру, необходимую для вывоза украинского зерна.

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В Кремле заявили, что удары Вооруженных сил России по украинской военной инфраструктуре в порту Одессы не влияет на выполнение подписанных в Стамбуле договоренностей по вывозу сельхозпродукции с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это связано исключительно с военной инфраструктурой. Это ни коем образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договоренностей для вывоза зерна», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что такие удары не могут не должны повлиять на начало процесса отгрузки согласованной в Стамбуле продукции.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Херсонскую область.