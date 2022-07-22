Шойгу рассказал о содержании подписанных в Стамбуле документов по продовольствию

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о содержании подписанных сегодня в Стамбуле документов относительно экспорта продовольствия.

«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», - заявил Шойгу.

Первый документ, как отметил глава МО РФ, это меморандум, который предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Второй документ, по словам Шойгу, определяет, как будет осуществляться вывоз сельскохозяйственной продукции Украины через подконтрольные этой стране черноморские порты.

Основу этого способа составляет предложенный Россией алгоритм. Он предусматривает в том числе и морской гуманитарный коридор. По нему коммерческие суда смогут безопасно проходить в контролируемые Украиной порты Черного моря и обратно.

Шойгу объявил и о создании в Стамбуле четырехстороннего координационного центра, соглашение о создании которого подписано между Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной.

Представители этого центра будут проводить досмотр судов, вывозящих украинские продукты. Цель - не допустить провоза вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации.

При этом, как отметил министр обороны России, досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море. При этом безопасность коммерческих судов в территориальных водах Украины будет обеспечивать Киев.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов