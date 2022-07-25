Маск прокомментировал слухи о его романе с женой сооснователя Google

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Американский миллиардер Илон Маск опроверг все слухи о романе с женой соучредителя Google Сергея Брина. Напомним, ранее об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и вчера вечером были вместе на вечеринке. За три года я видел Николь всего два раза, и оба раза в окружении множества других людей», - отметил Маск в Twitter.

Как ранее сообщили СМИ, осенью 2021 года дружба двух миллиардеров разрушилась из-за измены супруги Сергея Брина, Николь Шэнахан. При этом утверждалось, что Брин подал заявление на развод еще в январе этого года.

Ранее стало известно о тайно родившихся у Маска и его топ-менеджера близнецах. Они родились в ноябре 2021 года, в апреле пара подавала заявление об изменении имен детей. Частью их второго имени стали фамилии родителей. При этом спустя несколько недель после появления близнецов на свет родился второй ребенок Маска и певицы Граймс.