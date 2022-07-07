Business Insider: У Маска и топ-менеджера его компании год назад тайно родились близнецы

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У бизнесмена Илона Маска и топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года тайно родились близнецы. Об этом сообщило издание Business Insider, ссылаясь на судебные документы, попавшие к нему.

«У Илона Маска и одного из его топ-менеджеров, Шивон Зилис, в ноябре прошлого года родились близнецы», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что миллиардер и Зилис подавали заявление об изменении имен близнецов в апреле. После этого частью их второго имени стали фамилии родителей. Спустя несколько недель после появления детей, на свет родился второй ребенок Маска и певицы Граймс.

Зилис является директором по операциям и специальным проектам компании Neuralink. Издание отмечает, что в прошлом году она купила в Остине (Техас) дом, который оценивается в более 4 миллионов долларов.

Теперь официально известно о девяти детях бизнесмена.

Ранее предприниматель рассказал о встрече с Папой Римским Франциском. Он написал в Twitter, что встретиться с понтификом было большой честью для него, и приложил их совместную фотографию.