В стране и мире WSJ: основатель Google Брин подал на развод из-за романа жены с Илоном Маском Анастасия Бобылева После короткого романа Маска с женой Сергея Брина разрушилась и дружба миллиардеров, и брак семейной пары. © Фото: Christoph Dernbach dpa Globallookpress Читайте нас на: Сооснователь Google Сергей Брин подал на развод. Причиной стал короткий роман жены с другом Брина миллиардером Илоном Маском. Осенью 2021 года дружба двух миллиардеров разрушилась из-за измены супруги Сергея Брина, теперь, по сообщению издания Wall Street Journal, пара разводится. Издание также отмечает, что в период кризиса Брин предоставил компании Маска 500 тысяч долларов. Маск позже подарил другу внедорожник Tesla. Ранее стало известно о тайно родившихся у миллионера и его топ-менеджера близнецах. Они родились в ноябре 2021 года, в апреле пара подавала заявление об изменении имен детей. Частью их второго имени стали фамилии родителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика