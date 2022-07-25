На Украину прибыли британские гаубицы L119

Орудия уже прибыли в зону боевых действий.

© Фото: Британские артиллеристы на тренировках со 105-мм гаубицей

Недавно на территорию Украины доставили британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм. Орудия уже прибыли в зону боевых действий. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Гаубица L119 британского производства может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 13,7 километра.

Напомним, недавно в Министерстве обороны России заявили о ликвидации украинского взвода гаубиц М777 американского производства в Харьковской области.

А ранее удалось уничтожить ангары с аналогичными орудиями в районе Константиновки. Из уничтоженных гаубиц велись обстрелы жилых кварталов Донецка.