Российская авиация в ходе СВО уничтожила ангары с гаубицами М777 США

По данным МО РФ, из орудий велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия России за сутки в числе прочего уничтожили в ходе спецоперации на Украине ангары с гаубицами М777 производства США в районе Константиновки.

Минобороны РФ сообщает, что вместе с тем были уничтожены 17 пунктов управления, 4 взвода РСЗО «Град». По данным ведомства, из уничтоженных гаубиц велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Ранее ВКС РФ уничтожили за сутки пункты управления и живую силу ВСУ, в том числе формирования «Кракен»*.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

* «Кракен» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.