Стихия перемалывала машины: кадры спального района Сочи после подтопления

Местные жители с самого утра ходят по дворам в поисках своих автомобилей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мощное наводнение, обрушившееся на Сочи, словно кегли в кегельбане сбивала, перетаскивала и перемалывала автомобили. Последствия стихийного бедствия показала корреспондент «Звезды» Ирина Сафонова.

Местные жители с самого утра ходят по дворам в поисках своих авто. Теперь спальные районы Сочи превратились в склад металлолома.

Ранее житель города рассказал, с какими последствиями от обрушившегося на Сочи наводнения ему пришлось столкнуться. Автомобиль мужчины оказался полностью в воде, его унесло со стоянки на 30-40 метров потоками воды.

До этого мэр Сочи Алексей Копайгородский изложил план действий по ликвидации последствий наводнения в городе. По его словам, были развернуты силы и средства, в настоящее время сотрудники экстренных служб будут фиксировать количество подтопленных улиц и обращения от граждан.