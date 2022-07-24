«70 лет живу, первый раз такое»: житель Сочи о последствиях наводнения в городе

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Житель Сочи рассказал, с какими последствиями от обрушившегося на город наводнения ему пришлось столкнуться. По словам мужчины, водяными потоками его машину унесло со стоянки на 30-40 метров, и она буквально накрыла собой другое авто. При этом автомобиль был полностью в воде, и теперь, говорит мужчина, машина восстановлению не подлежит.

«Не было такого вообще. Вот 70 лет живу, первый раз я такое вижу. Это вообще ужас. Раньше было, не поднималось в человеческий рост», - рассказал он «Звезде».

Напомним, погода в Сочи к вечеру 23 июля резко ухудшилась. В результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Самая опасная ситуация сложилась на Донцкой улице, где мощный поток воды сносил транспортные средства жителей. Вместе с тем в ГУ МЧС России сообщили об одном погибшем из-за мощного наводнения.