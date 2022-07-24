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Опубликованы кадры последствий мощного наводнения в Сочи

Елизавета Потейчук
06:50 24.07.2022
Наводнение спровоцировало множество автомобильных аварий в городе, последствия которых ликвидируют сотрудники экстренных служб.
© Видео: пресс-служба главы города Сочи © Фото: пресс-служба главы города Сочи
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Мэр Сочи Алексей Копайгородский изложил план действий по ликвидации последствий наводнения в городе. По его словам, по всей территории Сочи были развернуты силы и средства, в настоящее время сотрудники экстренных служб будут фиксировать количество подтопленных улиц и обращения от граждан.

«Заторовые ситуации по улице Пасечная, по улице Донская мы сейчас устраним, поэтому главная задача сейчас - получить максимальную информацию, выделить необходимое количество техники и людей для того, чтобы все это локализовать и приступить уже к очистке города», - сказал Копайгородский.

Кроме того, устраняются последствия множественных автомобильных аварий, вызванных стихийным бедствием. На опубликованных кадрах видно, как на трассе на Донской улице Сочи работает полиция, специальная техника и экстренные службы.

Напомним, погода в Сочи к вечеру 23 июля резко ухудшилась. В результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Самая опасная ситуация сложилась на Донцкой улице, где мощный поток воды сносил транспортные средства жителей. Вместе с тем в ГУ МЧС России сообщили об одном погибшем из-за мощного наводнения.

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