В стране и мире Глава Сочи рассказал о последствиях мощного наводнения в городе Игнат Далакян По словам главы города, много жителей остались без света из-за подтопления электроподстанции. © Видео: AlekseiKopaigorodskii, Telegram © Фото: aleksei_kopaigorodskii Вконтакте Читайте нас на: Глава города Сочи Алексей Копайгородский провел оперативный штаб на улице Донской, которая оказалась подтоплена из-за сильного ливня. «Сейчас формируем общую картину. Несколько улиц было затоплено. Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов, с цокольных этажей - выкачивает техника. К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», - сообщил глава города в своем Telegram-канале. Как сообщает Копайгородский, из-за подтопления электроподстанции много жителей остались без света. Согласно его словам, бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации. «Мы задействовали все возможные силы - это больше 1000 специалистов, больше 400 единиц техники. Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто!», - написал глава города. По словам Алексея Копайгородского, на данный момент уже восстановлено движение на основных магистралях города. Ранее в ГУ МЧС России сообщили об одном погибшем из-за мощного наводнения, обрушившегося вечером в субботу на Сочи. Напомним, что погода в Сочи к вечеру резко ухудшилась. В результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Самая опасная ситуация сложилась на Донцкой улице, где мощный поток воды сносил транспортные средства жителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика