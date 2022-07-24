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Глава Сочи рассказал о последствиях мощного наводнения в городе

Игнат Далакян
02:32 24.07.2022
По словам главы города, много жителей остались без света из-за подтопления электроподстанции.
© Видео: AlekseiKopaigorodskii, Telegram © Фото: aleksei_kopaigorodskii Вконтакте
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Глава города Сочи Алексей Копайгородский провел оперативный штаб на улице Донской, которая оказалась подтоплена из-за сильного ливня.

«Сейчас формируем общую картину. Несколько улиц было затоплено. Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов, с цокольных этажей - выкачивает техника. К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», - сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Как сообщает Копайгородский, из-за подтопления электроподстанции много жителей остались без света. Согласно его словам, бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

«Мы задействовали все возможные силы - это больше 1000 специалистов, больше 400 единиц техники. Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто!», - написал глава города.

По словам Алексея Копайгородского, на данный момент уже восстановлено движение на основных магистралях города.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили об одном погибшем из-за мощного наводнения, обрушившегося вечером в субботу на Сочи.

Напомним, что погода в Сочи к вечеру резко ухудшилась. В результате сильнейшего ливня произошло сильное наводнение. Самая опасная ситуация сложилась на Донцкой улице, где мощный поток воды сносил транспортные средства жителей.

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