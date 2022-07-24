В МВД рассказали о поврежденном транспорте из-за мощного потопа в Сочи
В результате мощного наводнения в Сочи, вызванного сильным ливнем, повреждено большое количество личных автомобилей. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника УВД по городу Сочи Александр Папанов.
«Большое повреждение личного транспорта граждан, оформляем»,- передает ТАСС слова Папанова.
Заместитель начальника УВД по городу Сочи добавил, что после оформления повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.
Ранее глава города Сочи Алексей Копайгородский рассказал о последствиях мощного наводнения в городе. Согласно его словам, было затоплено несколько улиц, погибла одна женщина.
До этого водитель в Сочи снял жуткие кадры с потопом в городе изнутри своего автомобиля. На видео можно увидеть, как затопило половину салона машины.