В МВД рассказали о поврежденном транспорте из-за мощного потопа в Сочи

Заместитель начальника УВД по городу Сочи сказал, что после оформления повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.

© Фото: 23.mchs.gov.ru

В результате мощного наводнения в Сочи, вызванного сильным ливнем, повреждено большое количество личных автомобилей. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника УВД по городу Сочи Александр Папанов.

«Большое повреждение личного транспорта граждан, оформляем»,- передает ТАСС слова Папанова.

Заместитель начальника УВД по городу Сочи добавил, что после оформления повреждений граждане смогут забрать свои транспортные средства.

Ранее глава города Сочи Алексей Копайгородский рассказал о последствиях мощного наводнения в городе. Согласно его словам, было затоплено несколько улиц, погибла одна женщина.

До этого водитель в Сочи снял жуткие кадры с потопом в городе изнутри своего автомобиля. На видео можно увидеть, как затопило половину салона машины.