«Полмашины воды»: кадры от первого лица из затопленного автомобиля в Сочи
На кадрах пострадавших от непогоды можно увидеть, как половина салона машины оказалась под водой.
© Видео: soch01, Telegram © Фото: soch01, Telegram
Последствия сильнейшего ливня в Сочи попали на видео жителей города, пострадавших от непогоды.
Наиболее опасная ситуация, по словам местных жителей, сложилась в районе Донской улицы.
На видео от первого лица можно увидеть, как люди сидят внутри автомобиля, который попал под мощный поток воды. В результате половину салона машины затопило.
Напомним, что Сочи накрыл сильнейший ливневый дождь. Поток воды на Донской улице несется с такой силой, что пассажиры автобуса оказались в нем заперты, при этом транспортное средство сносит мощным потоком воды.