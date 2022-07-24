«Полмашины воды»: кадры от первого лица из затопленного автомобиля в Сочи

На кадрах пострадавших от непогоды можно увидеть, как половина салона машины оказалась под водой.

© Видео: soch01, Telegram © Фото: soch01, Telegram

Последствия сильнейшего ливня в Сочи попали на видео жителей города, пострадавших от непогоды.

Наиболее опасная ситуация, по словам местных жителей, сложилась в районе Донской улицы.

На видео от первого лица можно увидеть, как люди сидят внутри автомобиля, который попал под мощный поток воды. В результате половину салона машины затопило.

Напомним, что Сочи накрыл сильнейший ливневый дождь. Поток воды на Донской улице несется с такой силой, что пассажиры автобуса оказались в нем заперты, при этом транспортное средство сносит мощным потоком воды.