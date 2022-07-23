Вода блокирует автобусы: новые кадры из затопленного Сочи
Стихия не на шутку разыгралась в курортном Сочи. Предупреждения метеорологов сбылись: погода к вечеру сильно ухудшилась. Сочи накрыл сильнейший ливневый дождь.
Сочинцы отмечают, что «самая сложная ситуация на Донской». Так, пассажиры оказались заперты в автобусе. При этом его сносит мощным потоком воды.
При этом в районе Рахманинова несется вниз по улице с огромной скоростью поток воды, больше похожий на южноамериканские реки.
«Пугает даже звук этой несущейся с невероятной силой воды», - пишут сочинцы в Telegram-канале «Сочи №1».
Ранее сообщалось, что вечером 23 июля в Сочи ожидался новый удар стихии: ураганный ветер, молнии и сильный ливень. Также было предупреждение, что на море возможно образование смерчей.
Гидрологи прогнозируют подъем уровня в местных реках. Сильная гроза уже помешала приземлиться пассажирскому самолету из Тюмени. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.