Вода блокирует автобусы: новые кадры из затопленного Сочи

Поток воды несется с такой силой, что жители и гости курортного города приходят в ужас даже от производимых им звуков.

© Видео: Сочи №1, Телеграмм © Фото: Сочи №1, Телеграмм

Стихия не на шутку разыгралась в курортном Сочи. Предупреждения метеорологов сбылись: погода к вечеру сильно ухудшилась. Сочи накрыл сильнейший ливневый дождь.

Сочинцы отмечают, что «самая сложная ситуация на Донской». Так, пассажиры оказались заперты в автобусе. При этом его сносит мощным потоком воды.

При этом в районе Рахманинова несется вниз по улице с огромной скоростью поток воды, больше похожий на южноамериканские реки.

«Пугает даже звук этой несущейся с невероятной силой воды», - пишут сочинцы в Telegram-канале «Сочи №1».

Ранее сообщалось, что вечером 23 июля в Сочи ожидался новый удар стихии: ураганный ветер, молнии и сильный ливень. Также было предупреждение, что на море возможно образование смерчей.

Гидрологи прогнозируют подъем уровня в местных реках. Сильная гроза уже помешала приземлиться пассажирскому самолету из Тюмени. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.