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«Это то, к чему стремишься всю карьеру»: хоккеисты ЦСКА о завоевании кубка Чемпионата России

Алексей Курильченко
20:45 24.07.2022
Сразу после празднования столичные армейцы приступят к тренировкам перед следующим сезоном - тренеры готовы показать выдающийся результат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Легенда хоккея Владислав Третьяк вручил золотые медали и кубок Чемпионата России игрокам ЦСКА. Церемония награждения состоялась в Москве. Поддержать команду пришли тысячи болельщиков клуба. В этом сезоне столичные армейцы стали обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. По словам защитника столичных армейцев Богдана Киселевича к этому результату он шел последние 10 лет.

«Это то, к чему ты стремишься всю свою карьеру и у меня это только первый, а многих ребят уже второй в этой команде, конечно мне хочется еще и еще и стремиться только к лучшему результату, а лучший результат - это кубок по окончанию сезона», - рассказал Киселевич.

На пути к победе в серии плей-офф команда обыграла «Локомотив» и московское «Динамо», а также СКА. А в финале Кубка Гагарина «Металлург» составил серьезную конкуренцию, но все же команда взяла верх и одолела соперника. А уже в понедельник столичные армейцы начнут подготовку к новому сезону. Тренеры готовы повторить выдающийся результат. В это верят многочисленные болельщики команды. Так же настроены в «Роснефти», которая с 2011 года является владельцем клуба. За это время столичные армейцы вернули лидерство в отечественном хоккее, четырежды становились чемпионами России, дважды завоевывали Кубок Гагарина и три раза выигрывали серебряные медали чемпионата.

«В этом году будет гладкий чемпионат, 68 игр без перерыва, это новый, вообще новый сезон, не знаю, сколько у нас ребят играло - так много игр часто и подряд, но тренерский штаб уверен, что мы сможем подготовить команду и достойно выступить уже в следующем сезоне», - сказал Сергей Федоров.

После награждения для чемпионов и их болельщиков состоялся праздничный концерт, посвященный триумфу команды в прошедшем сезоне. Перед игроками выступили Полина Гагарина и Сергей Галанин.

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