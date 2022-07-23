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Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали Чемпионата России

Алексей Курильченко
20:26 23.07.2022
В прошлом сезоне хоккеисты ЦСКА обыграли «Металлург» в финале Кубка Гагарина.
Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали Чемпионата России
© Фото: ТРК "Звезда"
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Игрокам хоккейного клуба ЦСКА Континентальной хоккейной лиги вручили золотые медали Чемпионата России. В прошлом сезоне армейцы завоевали Кубок Гагарина, обыграв «Металлург».

«От имени Федерации хоккея России, от многих болельщиков, от армейцев для меня большая честь вручить вам медали, потому что вы действительно их заслужили в честной борьбе. Были сомнения, когда пришли молодые тренеры, но они доказали, что молодость берет свое, и мы чествуем вас», - заявил на награждении глава ФХР Владислав Третьяк.

В апреле ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3, несмотря на то, что по ходу серии проигрывал - 1-3.

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