Смывало все на своем пути: что случилось в ночь наводнения в Сочи

В Сочи начался сезон ливней, город затопило. Известно об одной погибшей женщине и о десятках пострадавших.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сочи объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за селевого потока, спровоцированного сильным ливнем. Натиск воды не выдержала бетонная стена, а машины смыло водой. Одной из них придавило женщину, она погибла. Десяткам людей понадобилась помощь спасателей. Подтоплены дворы и дома, несколько районов обесточены.

Мощные потоки воды смывают всё на своём пути. На месте не могут устоять ни бетонные столбы, ни автомобили, которые уносит течением, словно и нет в них веса по полторы-две тонны.

Так в Сочи начиналось наводнение, подобного которому жители не помнят. В безопасности только те, кто живет на верхних этажах, за разгулом стихии они наблюдают с высоты.

Гораздо меньше повезло тем, кто находился на улице или в автомобиле. Выйти наружу - снесёт потоком воды, остаться внутри - есть риск захлебнуться. Эта ночь - самый пик паводка.

Все началось накануне. Отдыхающие заметили в море сразу два смерча, они и принесли в город тропический ливень. За одни сутки выпала месячная норма, это более ста литров дождевой воды на каждый метр городских улиц.

«Короче, все куда-то плывет в сторону центра, я не знаю!» - комментирует один из местных жителей.

Ситуацию усугубил паводок на реке Бзугу. Электричество в торговых центрах отключено, в темноте в затапливаемых залах сотни человек пытаются выйти наружу.

Спасенные из ТЦ «Молл» люди благодарят спасателей. Они уверены, что без помощи не смогли бы выбраться.

«Тут всё перекрыто, машины остановились, некоторые машины просто затопило, люди стоят, мы не пройти, ничего не можем. То, что мы выбрались, спасибо нашим ребятам. (...) Нас так раскидало, мы еле выбирались, это было очень жестко», - вспоминают они.

Всю ночь Сочи сражался с паводком, это делали не только сотрудники специальных служб, но и горожане. Двое мужчин, рискуя своей жизнью, вытаскивали из воды попавших в сильное течение пешеходов. В результате наводнения погибла женщина - бурный поток прижал ее к забору и придавил газелью.

На одной из центральных улиц воды было по пояс, поток сносил все на своем пути. Всю ночь и с самого утра здесь разбирают завалы, среди которых куски асфальта, кирпичи, самокаты, много номеров от машин и просто личные вещи местных жителей.

В одном из зданий в затопленном цоколе оказались заперты мужчина и женщина. Спасатели успели вовремя, уровень воды в подвале постоянно повышался.

Уже ночью, как только дождь стих, начались поисково-спасательные работы.

«Освобождаем дорожное движение и начинаем очищать полностью все улицы. Плюс деревья, которые сейчас еще немного и упадут - все перестрахуем, уберем», - комментирует Алексей Копайгородский, мэр города Сочи.

Одна подпорная стена не выдержала давления воды и обвалилась. Потом ее придется восстанавливать, а пока в районе объявлен режим ЧС. Местами уровень воды поднимался выше человеческого роста.

Сейчас в городе наводят порядок и подсчитывают ущерб. Однако расслабляться рано, уже завтра, как предупреждают синоптики, в город придет новый атмосферный фронт, который принесет очередную порцию дождей.

Ранее были опубликованы кадры с последствиями наводнения. Местные жители ходили по дворам в поисках своих унесенных автомобилей и пытались привести город в порядок.