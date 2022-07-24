Глава сербского МВД рассказал об угрозах спецслужб за поддержку политики хороших отношений с РФ

Александр Вулин рассказал, что «одна из крупнейших спецслужб мира» угрожает ему за поддержку политического курса Вучича и хороших отношений с Россией.

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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что ему угрожают за поддержку курса президента Сербии Александра Вучича и хороших отношений с Москвой. Он уточняет, что угрозы поступают от «одной из крупнейших спецслужб мира».

Он уточнил, что спецслужба развернет кампанию по его дискредитации и помешает ему войти в новый состав правительства Сербии, если он не изменит свою политику.

«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом», - передает слова Вулина телеканал Pink.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что курс политики Белграда не будет антироссийским. Он отметил, что, если Запад не прислушается к предложениям президента РФ Владимира Путина, мир окажется в аду.