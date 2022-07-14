Вучич заявил, что мир ждет ад в случае отказа Запада пойти на условия Путина

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Мир окажется в аду, если западные лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он считает, что Путин сделает Западу предложение после того, как в ходе спецоперации «закончит дела» в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на линии Славянск - Краматорск - Авдеевка.

«Последует предложение. Если Запад его не примет, мы все отправимся в ад», - сказал Вучич в интервью Pink TV.

При этом сербский лидер отметил, что на сговорчивость западных лидеров рассчитывать не приходится.

Ранее Вучич заявил, что экономические санкции против России наносят их инициаторам не меньший ущерб, чем цели. Президент Сербии отметил, что санкции были плохо спланированы, уточнив, что не одобряет их введение в любом случае.