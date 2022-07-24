Лавров: Москва не имеет предубеждений насчет переговоров с Киевом

Дипломат заявил, что Россия открыта к обсуждению любых вопросов, но украинская сторона отказывается от переговоров.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с российской стороны нет никаких предубеждений по поводу возобновления переговоров с Украиной, и не только по зерновому вопросу.

«У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», - пояснил он на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Как отметил политик, именно украинская сторона отказывается от переговоров. По его словам, Киев намерен сесть за стол переговоров только после окончательной победой над Россией.

Ранее дипломат отреагировал шуткой на внимание журналистов в Египте. Он приехал туда для переговоров по поводу развития сотрудничества между Москвой и Каиром и сказал журналистам, желающим сделать снимок, что «его не должны фотографировать».

Так Лавров напомнил о недавнем случае на форуме «Большой двадцатки» в Индонезии, когда представители некоторых стран заявили о своем нежелании присутствовать на совместных фотографиях. Таким образом они выразили протест в связи с присутствием на заседании представителя российской стороны.