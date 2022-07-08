В Японии сообщили, что некоторые главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

Отмечено, что США и другие решили этого избежать в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова.

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По сообщению японского СМИ, совместная фотография глав министерств иностранных дел на форуме G20 откладывается. Также приводится мнение, что эта фотосессия может и вовсе не состояться.

Сообщается, что представители некоторых стран хотели бы избежать данного протокольного мероприятия. В качестве причины указывается фигура главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Информацию приводит агентство Kyodo.

«Стало известно, что обычная групповая фотосессия была отложена на 8-ое число на встрече министров иностранных дел G20 на Бали в Индонезии. Похоже, США и другие решили этого избежать в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова», - публикует сообщение японское информагентство.

Ранее в китайской прессе заявили, что «G20 - это не клуб Запада». Таким образом, было сказано, что данный форум - «не эксклюзивный клуб Запада и не платформа для одержимых США».

В издании добавили, что «ключевые страны всего мира не присоединились к западным антироссийским санкциям и G20 состоит из множества развивающихся стран, не танцующих под мелодию США».