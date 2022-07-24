Захарова заявила, что журналисты пытались найти признаки изоляции Лаврова на встрече с египетским коллегой

Мария Захарова считает, что журналисты на встрече глав МИД России и Египта пытались найти доказательство изоляции Лаврова, но не нашли его.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о журналистах, присутствующих на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с его египетским коллегой Самехом Шукри. Она написала в своем Telegram-канале, что журналисты пытались найти признаки изоляции Лаврова, однако безуспешно.

«Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла», - комментирует ситуацию Захарова.

Лавров и Шукри встретились в воскресенье 24 июля в Каире. По итогам совместных переговоров Шукри заявил, что Египет надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, а также на реализацию совместных проектов.

Ранее министр иностранных дел РФ был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны встретились, чтобы обсудить наращивание сотрудничества России и Египта.