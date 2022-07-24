В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта.
|
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
11:20 В стране и мире
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта
10:10 В стране и мире
Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в список недружественных стран
08:53 В стране и мире
«70 лет живу, первый раз такое»: житель Сочи о последствиях наводнения в городе
01:35 В стране и мире
Один человек погиб в Сочи в результате мощного наводнения
00:22 В стране и мире
НМ ДНР: ВСУ могли применить зажигательные боеприпасы по жилой застройке Донецка
Популярное
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве