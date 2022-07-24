Египет заинтересован в сотрудничестве с Россией, сообщает глава МИД Египта

Самех Шукри сообщил, что у РФ и Египта множество совместных проектов, которые Каир надеется реализовать.

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Каир надеется на продолжение сотрудничества с Москвой и осуществление совместных проектов.

«Мы надеемся на продолжение крепкого сотрудничества на основе взаимного уважения и общей выгоды», - прокомментировал он, передает РИА Новости.

Шукри добавил, что у Египта с Москвой много совместных проектов и много сфер экономического сотрудничества. По словам дипломата, страна заинтересована в реализации этих проектов.

Сегодня в Каире во дворце «Иттихадия» стартовала встреча Сергея Лаврова с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Стороны встретились, чтобы обсудить наращивание сотрудничества России и Египта. Визит министра иностранных дел РФ в Каир открывает череду официальных поездок Лаврова по африканским странам.