Армия Армия Армия

Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов

17:48 22.07.2022
Досмотры судов на предмет вооружения будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря, отметил министр обороны РФ.
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно по морскому гуманитарному коридору, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в него войдут Россия, Украина и Турция. Досмотры судов на предмет вооружения будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря, подчеркнул глава российского военного ведомства.

«Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», - сказал он.

Министр отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, представляющие единый пакет. Первый предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродуции и удобрений, а второй определяет порядок вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:52 Армия
Видео
«Огневые точки подавляем»: боец ДНР рассказал о боевых буднях на передовой
15:42 В стране и мире
Набиуллина заявила, что исчезновение некоторых товаров в РФ не является проблемой
15:52 В стране и мире
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены
14:00 В стране и мире
Видео
Херсонскую и Запорожскую области соединили с энергосистемой России
12:14 В стране и мире
Путин обсудил с Лукашенко двустороннее сотрудничество РФ и Белоруссии
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Видео
МО РФ: в Краматорске ликвидировано до 300 украинских националистов «Черной сотни»
Видео
Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации в Москве
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении более 600 украинских боевиков в центре отдыха «Империя» под Одессой
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.