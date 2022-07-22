Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов

Досмотры судов на предмет вооружения будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря, отметил министр обороны РФ.

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Коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно по морскому гуманитарному коридору, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в него войдут Россия, Украина и Турция. Досмотры судов на предмет вооружения будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря, подчеркнул глава российского военного ведомства.

«Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», - сказал он.

Министр отметил, что в Стамбуле подписаны два документа, представляющие единый пакет. Первый предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродуции и удобрений, а второй определяет порядок вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов