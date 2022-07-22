Лавров заявил, что Россия исполнит обязательства в сфере продовольственной безопасности

Так он прокомментировал подписание меморандума об экспорте российской сельхозпродукции в Стамбуле.

© Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена исполнять свои обязательства касательно продовольственной безопасности. Так он прокомментировал подписание сегодня в Стамбуле Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции.

По его словам, использовать рынок продовольствия в политических целях неприемлемо.

«Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно», - подчеркнул дипломат.

Сегодня в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. В результате были подписаны два документа, являющиеся частью единого пакета. Эти документы снимают ограничения на экспорт российской сельхозпродуции и удобрений, а также определяют порядок вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов.