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Опубликован перечень запрещенных к транзиту через Литву в Калининград товаров

Егор Левин
11:54 21.06.2022
Опубликован перечень запрещенных к транзиту через Литву в Калининград товаров
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к провозу транзитом через Литву. Документ включает в себя 66 страниц кодов товаров.

В частности, в соответствии со списком, запрещается провозить технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к нему, товары для авиации или космической промышленности, а также чистопородных лошадей, трюфели, сигары, парфюмерию, посуду из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовую технику ценой свыше 750 евро и многое другое.

Примечательно, что запрет не распространяется на важные для российских доходов товары вроде икры, этилового спирта, удобрений, древесины и других. Но в случае, если они относятся к договорам, заключенным до 9 апреля 2022 года. Нефть и нефтепродукты попадут под ограничения с 5 декабря 2022 года.

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