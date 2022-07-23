Климатолог оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

По мнению специалиста, вероятность сорокаградусной жары уже далеко не нулевая

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Волна аномальной жары, которая воцарилась в Европе, возможно доберется и до Москвы. Такое предположение высказал эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, уже далеко не нулевая», - цитирует его радио Sputnik.

Эксперт отметил, что такая вероятность достаточно быстро повышается, поскольку потепления климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в странах Европы. Как рассказал эксперт, вероятность экстремальных температурных явлений в Центральной России к 2040 году возрастает в два-три раза, к 2060 году - до пяти раз, а к концу столетия она может возрасти до 100 раз.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» сообщила, что в эти выходные воздух в Москве прогреется до 28-30 градусов тепла. Согласно ее словам, погоду в столице России в субботу и воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон.

До этого на телеканале «Звезда» рассказали, как Европа справляется с аномальной жарой на фоне энергетического кризиса. Экстремально высокие температуры еще больше усугубляют ситуацию в Европе.