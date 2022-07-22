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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре в выходные

Андрей Аркадьев
10:55 22.07.2022
Предстоящие выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В субботу и воскресенье воздух в Москве прогреется до 28-30 градусов, сообщила «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в ближайшие выходные погоду в российской столице будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон.

«В антициклоне большого количества облаков не бывает, они довольно плоские. В прогнозе надо учесть, что переменная облачность и без существенных осадков. Не исключено, что местами может выпасть две-три капли, обозначатся, что называется», - сказала метеоролог.

Она пояснила, что в Москву придет более теплый воздух, который будет прогреваться под лучами солнца. Позднякова отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше. Метеоролог подчеркнула, что тепло возвращается в столичный регион, и выразила надежду, что такая погода продержится до конца месяца.

Между тем на следующей неделе температура воздуха составит 25 градусов и выше, что относится в категории для Москвы к жаркой погоде.

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