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Раскаленная Европа: как континент справляется с жарой на фоне энергокризиса

Игнат Далакян
Кристина Пастушкова
02:24 20.07.2022
Экстремально высокие температуры еще больше усугубляют энергетический кризис в Европе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress
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Франция, регион Бретань. На термометре почти + 50. Из-за аномальной жары улицы опустели. В магазинах, несмотря на сезонные скидки, ни души. Хозяйка продуктовой лавки говорит, что за весь день ни одного покупателя.

«Очень, очень жарко. Вы видите, улицы пустые. Магазин открыт, потому что должен работать, но правда мы хотим на время жары закрыться, потому что на улице никого нет, даже кошки попрятались», - рассказала владелица продуктового магазина Анна-Лаури Сионг.

В кафе редкие посетители, утомленные солнцем. В основном работники местных производств, у которых обеденных перерыв.

«У нас на сталелитейном заводе температура достигает 60 градусов, но мы все равно выходим на смены. Действительно это очень тяжело, многие из нас плохо себя чувствуют из-за этой жары», - поделилась работница сталелитейного завода Люсиль.

В Париже почти плюс 40 градусов. Воду и мороженое сметают с полок. Изнуренные туристы и местные жители ходят по городу чуть ли не голышом. В музеях и галереях - очереди. И не только из любви к искусству.

«Итак, мы пришли в музей не только потому что, я очень хотела посетить центр Жоржа Помпиду, но и потому что это хорошая возможность спрятаться от палящего солнца», - сказала одна из туристок.

Из-за рекордной жары в 15 департаментах Франции объявлен максимальный - красный - уровень опасности. Почти неделю в стране бушуют пожары, которые повредили около 11 тысяч гектаров лесного массива. Из районов, охваченных огнем, эвакуировано около 15 тысяч человек.

И так раскалена вся Европа. В Испании пожары уничтожили уже 20 тысяч гектаров леса. Более 500 человек скончались от жары.

В британских СМИ экстремальная жара - тема номер один. В туманном Альбионе столбик термометра перевалил за отметку в 40 градусов, что стало абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений. Лондонский аэропорт Лутон 18 июня приостановил все полеты. Из-за жуткого зноя взлетно-посадочная полоса стала плавиться, нужен срочный ремонт. Горожане спешно уезжают из раскаленной столицы. И перебираются на пляжи Брайтона.

«Изначально мы остановились в Лондоне. Потом приехали сюда, потому что невозможно томиться в большом городе в такую жару. В Брайтоне намного лучше. Мы думает, что же будет дальше. Завтра тоже по прогнозу такая же жара, не так ли?», - рассказала туристка Лаура Хартман.

Экстремально высокие температуры еще больше усугубляют энергетический кризис в Европе. Из-за непрерывно работающих кондиционеров повышенное потребление электричества. А вот его выработка, наоборот, резко снизилась.

«Жара влияет на несколько видов энергии. Это падение производства на гидростанции, воды становится меньше, меньше идет выработка энергии. Вторая проблема - охлаждение атомных реакторов», - объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В Италии объявили чрезвычайное положение в долине реки По, из-за жары она местами пересохла. Урожай погибает, но на поливе приходится экономить из-за цен на электричество. А в Германии появилась инструкция - как мыться в новых реалиях. Горячую воду нужно тратить только на определенные части тела. Впрочем, европейские дизайнеры разработали актуальный принт, имитирующий пятна от пота. Чтобы поддержать отказ от регулярного душа из-за жары и высокой инфляции.

По оценкам аналитиков, в 19 странах еврозоны в июне она ускорилась до рекордных 8,6 %. Это самый высокий показатель за всю историю.

«Примечательно, что составляющая роста свыше 42% - это рост цен на энергоносители. Около 8% это рост цен на продовольственные товары, они и дальше будут тянуть вверх показатели инфляции», - сказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Из-за роста цен в Европе повышается и социальная напряженность. В Италии отменены почти 400 рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпаний. Протестующие требовали повысить зарплату и улучшить условия труда.

А в Германии - острая нехватка подсолнечного масла, из-за перебоев с поставками. В Мюнхенском пабе за пиво даже разрешают расплачиваться дефицитным продуктом.

«У нас сложилась ситуация, когда мы вынуждены обменивать масло на пиво. Один литр подсолнечного или рапсового масла - на один литр пива. У нас просто закончилось масло на кухне. Поэтому выкручиваемся как можем», - рассказал Эрик Хоффман, менеджер бара.

Чтобы полки не опустели окончательно, Евросоюз вынужден ослаблять ограничения, которые сам же и ввел. Как сообщает агентство Reuters, ЕС внесет поправки в отношении подсанкционных российских банков, чтобы частично разморозить их средства для торговли продовольствием.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть выделены, «если будет установлено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».

В очередном, седьмом уже по счету пакете санкций против Москвы Евросоюз вводит эмбарго на российское золото, запрещает оказание бухгалтерских и ряда других услуг. При этом новые ограничения не затрагивают поставки энергоносителей из нашей страны. Несмотря на показные попытки ЕС найти им равноценную замену.

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